Fiumicino, Colonna: “Tre giornate di promozione dell’affidamento familiare”

‘Fiumicino si Affida’ è un progetto finanziato dalla Regione Lazio per la promozione dell’affidamento e della solidarietà familiare. Come Assessorato ai Servizi Sociali, con il Centro Famiglia del Comune di Fiumicino, abbiamo organizzato delle giornate di informazione sull’affidamento familiare”. Lo dichiara l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna.

Le parole di Alessandra Colonna

“Le date programmate – spiega – sono il 22 ottobre dalle ore 18.30 alle 20.00, il 5 novembre dalle ore 19.00 alle 20.30 ed il 19 novembre dalle ore 19.30 alle 21.00 presso la Casa della Partecipazione in via del Buttero 10 a Maccarese. In un momento di isolamento ancora più profondo che la pandemia ci ha costretto a vivere e di crisi di valori etici e morali a cui un mondo sempre più individualista ci spinge, la famiglia, qualsiasi forma essa abbia, torna a essere quella parte di comunità di affetti in grado di educare e trasmettere alle nuove generazioni un valido modello di comportamento. Un affidamento è un atto di solidarietà forte non privo di rischi, ma soprattutto un arricchimento interpersonale nel quale tutti possono trarne benefici. Si ringraziano la ASL Roma 3, la Cooperativa Presenza Sociale Onlus e l’Associazione Domus Bernadette Onlus per la collaborazione”.