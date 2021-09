Fiumicino, Colonna: “Solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici Alitalia”

“Desidero esprimere la mia profonda solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della nostra compagnia di bandiera Alitalia in fase di trasformazione (ormai da molti anni) e prossima alla chiusura definitiva”. Lo dichiara l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna. “La crisi sociale – aggiunge – che sta vivendo la nostra comunità per colpa del Covid-19, purtroppo subirà un notevole aumento a causa della grave situazione lavorativa creata in aeroporto dai malgoverni che si sono succeduti negli ultimi decenni.

Presente al Consiglio Comunale di Fiumicino

Come assessora ai Servizi Sociali sarò presente al Consiglio Comunale straordinario organizzato davanti al Comune domani, 30 settembre, sostenendo attivamente tutti coloro che stanno lottando per la loro dignità, per tutelare la salvaguardia dei loro diritti lavorativi e professionali. Mi adopererò per quanto di mia competenza nel tentativo di alleviare tale disagio”.