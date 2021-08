Fiumicino, Colonna: “Chiarimento su ingresso cani negli esercizi commerciali”

L’assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna si esprime in merito all’ingresso dei cani negli esercizi commerciali.

Le parole dell’assessora Colonna

“In Assessorato Diritti e Tutela degli Animali spesso arrivano richieste di informazioni in merito a un argomento: possono bar, ristoranti ed esercizi commerciali vietare l’entrata ai cani? E’ un tema che spesso crea anche discussione sui social, per questo ritengo necessario un chiarimento. In linea generale la legge italiana vieta l’entrata di animali nei luoghi dove si prepara il cibo, come ad esempio le cucine, ma non nei luoghi dove il cibo viene somministrato o venduto.

Fatta questa premessa dobbiamo anche aggiungere che rimane a discrezione del gestore del locale decidere di vietare o meno l’ingresso ai cani. In questo caso però l’esercente che opera nel nostro territorio ha degli obblighi: quello di comunicare tale decisione all’Ufficio Diritti degli Animali del Comune di Fiumicino e di esporre all’entrata del locale, ben visibile al pubblico, l’apposito cartello di divieto (Art.24 Regolamento Comunale).

Anche in questo caso, però, non è consentito al responsabile della struttura vietare l’ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnino persone non vedenti o ipovedenti. Per ogni altra informazione potete scrivere alla sueguente email: assessorato.dirittideglianimali@comune.fiumicino.rm.it”.