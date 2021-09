Morra: “E poi si dice che si è immacolati….come Maria Goretti!”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Sono state depositate le liste per le regionali in Calabria.

Prima ancora del vaglio operato dalla Commissione Antimafia in funzione della legge Severino cosiddetta e del Codice di Autoregolamentazione della stessa Commissione, vorrei invitare tutti gli elettori a considerare quanto sia importante in certi territori appartenere a dinastie familiari che abbiano occupato gli spazi decisionali della politica locale da tempo immemorabile.