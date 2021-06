Morra: “Se i diritti dei lavoratori vengono sacrificati al profitto è la tenuta democratica del paese a rischiare”

Lo vedete questo viso, quest’espressione dura, arrabbiata, decisa a dire le cose in faccia in modo ruvido?

Bene, Maurizio Landini è questo, certamente, ma lo è perché in Italia il lavoro, di cui è uno dei pochi, autentici, difensori, è sotto attacco da decenni nel nostro paese, come dimostra nel tempo la crescita degli utili d’azienda concessi agli azionisti ed il progressivo affievolirsi del peso di salari e stipendi nella ripartizione complessiva del valore aggiunto creato dal sistema produttivo.

Paese a rischio

Ma se i diritti dei lavoratori vengono progressivamente sacrificati al profitto, è la tenuta democratica del paese a rischiare.

La democrazia è tale se include, se riconosce la dignità dei deboli, ed invece la nostra attualmente marginalizza e precarizza. Non si devono ricordare le morti sul lavoro (già una sola sarebbe inaccettabile, ma in Italia sono centinaia l’anno), con l’ultimo caso del sindacalista della logistica ucciso dal camionista, per capire che la situazione è molto molto grave.

Ora sta a chi ritiene che il paese abbia necessità di ripartire dagli ultimi evitare che la situazione degeneri. Ed il Governo dovrà fare capire da che parte sta…



