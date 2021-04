Morra: “Caduta la prima testa, non possiamo che essere soddisfatti”

Ma per uno che viene beccato e fa anche un passo indietro -naturalmente per la pressione mediatica, non per moto di coscienza-, quanti ce ne sono di impuniti perché non beccati?

La partitocrazia è stata ed è anche questo

Il controllo, soffocante, di tutte le migliori offerte lavorative nelle pubbliche amministrazioni, attribuite non per merito, per talento, bensì per conoscenza, per appartenenza, per fedeltà nei confronti del capetto locale o del capo unico.

Questo è uno dei motivi per cui l’intelligenza collettiva, che rifiuta a priori l’idea del capo unico e che vuole solo il trionfo della razionalità condivisa e partecipata, ha sempre combattuto questa “selezione delle risorse umane” modellata sul servilismo adulatorio.