Amata (Lega): “Sviluppo agricolo una priorita’ per valorizzare la vocazione principale della nostra provincia”

Riportare il centrodestra alla guida della Regione Lazio non è solamente un’operazione politica, ma è innanzitutto un cambiamento culturale nell’approccio al governo del territorio. Significa ridare valore alle nostra storia, alle nostre peculiarità, alle vocazioni più autentiche delle comunità locali. Tra queste sicuramente lo sviluppo agricolo”.

Lo dichiara il candidato della Lega Andrea Amata che evidenzia: “Soprattutto la provincia di Frosinone può beneficiare da un sostanzioso programma di interventi per l’agricoltura. Siamo un territorio che è nato sull’agricoltura, che vanta prodotti d’eccellenza, tantissime dop e doc, che devono essere adeguatamente valorizzate e fatte uscire da una logica di mercato locale per aprirsi all’internazionalizzazione”.

“La Regione Lazio può fare molto: può mettere in campo incentivi per imprese agricole, può fornire formazione per gli operatori, può sostenere i giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo e vogliono fare dell’agricoltura la professione del futuro, può promuovere i prodotti sul mercato globale, può favorire l’adozione di nuove tecnologie di produzione per aumentare il livello di qualità salvaguardando l’autenticità e la genuinità”.

“Non solo, l’agricoltura e il cibo sono anche veicolo di attrazione turistica: quel turismo lento legato ai cammini per esempio che nella provincia di Frosinone sono presenti in maniera massiccia. Oltre ad essere strumento a costo zero per una maggiore attenzione all’ambiente che ci circonda. Con il centrodestra questa vocazione sicuramente avrà lo spazio e l’attenzione che merita ed è uno dei miei impegni sul quale cercherò di lavorare se sarò eletto, anche grazie al sostegno dell’onorevole Nicola Ottaviani. La forza di questa proposta è appunto questa: la lega della provincia di Frosinone in Regione e in parlamento, un gioco di squadra e di sponda per far crescere il territorio”.



