“Tengo a chiarire la mia posizione in riferimento alle affermazioni riportate dalla stampa regionale. Non è in atto alcun passaggio politico del sottoscritto nel gruppo consiliare regionale di Forza Italia”.

Lavoro all’interno del PD

Continua il mio lavoro all’interno del Partito Democratico e soprattutto al servizio dei cittadini della Regione Lazio”. Così in una nota Rodolfo Lena, Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.