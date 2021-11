Morra: “L’attacco alla stampa libera di Report è inaccettabile”

Il Pd, Forza Italia e Renzi attaccano Report per il servizio sui vaccini andato in onda nell’ultima puntata.

In particolare i parlamentari del Partito democratico in Commissione di Vigilanza Rai chiedono “un chiarimento” ai vertici del servizio pubblico, definendo in termini molto gravi l’inchiesta: “Un lungo compendio delle più irresponsabili tesi No Vax e No Green Pass“.

Questo attacco alla stampa libera di Report è inaccettabile

Si vuole per caso intimidire chi, pur convintamente dalla parte del vaccino, ne mette in evidenza le criticità? Negare i fatti e mettere la polvere sotto il tappeto è sempre stato l’atteggiamento di chi ha avuto paura della verità, favorendo in conseguenza teorie complottistiche e dietrologie. Ed il giornalismo di Report non ha mai guardato in faccia nessuno – e per fortuna -, smentendo anche favole no vax ridicole.

Non è con la censura che si ispira fiducia nella scienza. Non è criticando ogni puntata di Report che si ispira fiducia nel giornalismo di qualità. Non è insultando i giornalisti che si ottiene credibilità come politici.

Ancora una volta esprimo la mia solidarietà a Ranucci e alla redazione di Report. Una squadra a cui tutti dovremmo far sentire il nostro sostegno.



