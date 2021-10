Morra: “Malasanità e arresti in Campania”

A Napoli ed in Campania, ma anche in tante altre parti del paese, diversi episodi di malasanità hanno fatto ipotizzare connivenze e collusioni fra amministratori della sanità pubblica e esponenti della criminalità organizzata.

Tutti ricorderete la questione dell’ASL 1 di Napoli e le relative polemiche insorte per il mancato scioglimento della stessa, in particolare per il presidio ospedaliero del San Giovanni Bosco.

Condotta polizia di Stato

Bene, questa mattina a seguito di un’inchiesta condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA, si sono avute 40 ordinanze cautelari a Napoli.

Nel mirino appartenenti all’Alleanza di Secondigliano, pubblici ufficiali ed imprenditori, coinvolti nell’alterazione di gare per forniture ospedaliere ed estorsioni alle ditte: fra i settori sotto inchiesta ci sono il servizio di trasporto ammalati, onoranze funebri, imprese di costruzione, imprese di costruzioni e pulizie.

Come si suol dire, a pensare male si fa peccato, ma molto spesso si ha ragione.

La sanità è un settore in cui per tanti motivi i margini di profitto sono enormi, e le mafie lo sanno. Con la complicità di pezzi dello Stato dormienti se non complici.



var url206124 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=206124”;

var snippet206124 = httpGetSync(url206124);

document.write(snippet206124);