In Campania veto di Schlein su De Luca

“Siamo contrari al terzo mandato, la legge nazionale pone un limite di due mandati, per il Veneto chiedete alla Lega e a Zaia”. Ciò detto, “il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato”. Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, lo dice a Che tempo che fa, sul Nove.

Regole valide per tutti

“Pensate che non avremmo sostenuto Bonaccini in Emilia Romagna o De Caro a Bari?”, dice Schlein, “le regole valgono per tutti, se qualcuno non lo crede è meglio che si adegui”.

“Si dovrà discutere con il Pd Campania, per costruire il dopo De Luca come il dopo Bonaccini o il dopo De

Caro”, prosegue Elly Schlein, segretaria del Partito democratico.

Fonte: agenzia dire