Green pass falsi, come difendersi dalla truffa online: i consigli del cyber-esperto Orlowski

“Mettere i propri dati in mano e veri e propri cybercriminali, è un rischio elevatissimo. Su Telegram poi, a meno che non proteggiamo al meglio la nostra identità, è possibile anche generare una copia della sim card, fino ad arrivare a rubare i conti correnti. Dando i dati a queste persone, mettiamo la nostra vita nelle loro mani”.

Alex Orlowski, fondatore e presidente di Water on Mars e ideatore di un tool di Big Data Analytics che permette di monitorare le reti sociali, grazie al suo lavoro ha scoperto come funzionano i gruppi in cui si assiste alla compravendita di green pass falsi. Ai microfoni di iNews24.it spiega perché si deve stare attenti.

“Da quello che ho visto, il green pass non viene mai spedito e anzi le persone che si lamentano per questo vengono anche minacciate. Chiedono loro un riscatto, cioè una somma di circa 350 euro in bitcoin, sotto il ricatto di denunciarli per aver chiesto un green pass falso e pubblicare nomi e codici fiscali”, spiega Orlowski. Con questa modalità, i cybercriminali hanno “incassato, per ora, 7372 dollari. Hanno ricevuto 24 transazioni da parte di persone che non vogliono vedere i loro nomi divulgati”.

Come ha scoperto l’esistenza di questi gruppi

“Con la mia società mi occupo di big data e abbiamo creato dei tool che analizzano i social a partire da parole chiave. Utilizzando la key green pass, è venuta fuori l’esistenza di questi gruppi Telegram. Una volta fatto Join (entrati ndr.) abbiamo finto di volerne acquistare uno. Siamo stati contattati da uno degli amministratori, che da come scriveva sembrava italiano, e ci è stata fatta una richiesta di denaro. Per il pagamento si sono rifiutati di darci i dati PayPal e ci hanno chiesto di pagare, non in bitcoin ma con una ricarica Pay Safe Card”.

Fonte iNews24.it