Montaruli: “Riforma Cartabia: se avessimo votato articolo per articolo, sarebbe stato il caos”

“Voglio sottolineare che se la maggioranza si è divisa su un ordine del giorno di Fdi, figuriamoci se avessimo votato articolo per articolo, sarebbe stato il caos. Ecco spiegato il motivo per cui hanno paura a venire in Aula a discutere i loro provvedimenti e perché in meno di sette giorni si sia dovuta votare la fiducia per ben due volte” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la deputata di Fdi, Augusta Montaruli, che a proposito della riforma Cartabia ha poi proseguito: “Iniziamo col dire che questa è una “non riforma”, o meglio ancora un’occasione persa, perché è vero che il processo penale aveva bisogno di cambiamenti, ma in questo modo, di fatto, rimane la “non prescrizione” di Bonafede e si va avanti per improcedibilità, creando delle forti disparità tra cittadini all’interno del processo e garantendo l’impunità per numerose tipologie di reato”.

Montaruli ha successivamente dichiarato: “Riteniamo però che il fatto emblematico della giornata sia l’estrema e risibile divisione tra i componenti di una maggioranza che è andata in frantumi su un ordine del giorno di Fdi. Se ancora serviva, direi che questa è stata la prova del fatto che il Governo mette la fiducia, proprio perché non ha una visione univoca e costruttiva dei provvedimenti che invece dovrebbe approvare”.

Sull’adozione del Green pass

“Mi pare evidente come questo sia l’annuncio di un Governo che nemmeno sul Green pass ha le idee molto chiare. Il fatto che, per esempio, non si applichi alle discoteche, che invece continuano a rimanere chiuse, è un chiaro segnale che nemmeno loro confidano realmente sull’efficacia di questa misura”.

Ancora sul Green pass, Montaruli ha poi concluso : “Si tratta di un provvedimento scellerato che scarica le responsabilità dello Stato sulle spalle degli imprenditori che dovrebbero, tra l’altro, anche assumersi tutte le incombenza previste per la verifica del codice. Nessun lasciapassare per la libertà dunque, ma solo ulteriori restrizioni vessatorie”

Fonte iNews24