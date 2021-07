Bordo: “Scuola: il Governo farà tutto il necessario per evitare un altro anno in Dad”

“I nostri ragazzi non si possono permettere un altro anno in Dad, e per garantire il ritorno a scuola in presenza sono sicuro che il Governo farà tutto quello che è necessario, compreso quello di valutare l’obbligo vaccinale, per cui il Pd sarebbe favorevole”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it il deputato del PD, Michele Bordo, che ha poi proseguito: “Salvini e la destra su questi temi, nel corso dei mesi, hanno svolto diverse parti nella commedia. La stessa Meloni che oggi grida contro il Green pass che comprimerebbe le libertà degli italiani, soltanto ad aprile dichiarava esattamente il contrario. Il problema è che loro decidono l’orientamento da tenere sulla base di quello che vedono e di ciò che sentono, e questo perché hanno il bisogno e la necessità di inseguire la protesta di qualsiasi piazza”.

Sul Green Pass

“ Il Pd ritiene che il Green pass e i vaccini costituiscano gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per difendere la salute pubblica, consentire al nostro Paese di ripartire sul piano dell’economia e garantire la libertà agli italiani”. Bordo ha poi proseguito: “ Essere contro il Green pass, come purtroppo fanno alcuni partiti della destra, significa correre il rischio di riportare il Paese verso un nuovo lockdown, cosa che non ci possiamo assolutamente permettere perché metterebbe definitivamente in ginocchio le imprese, i lavoratori e le loro famiglie”.

Sulle proteste dei di questi giorni dei No Vax e No Green Pass

“Credo che le tutte le forze politiche, non solo quelle al Governo, dovrebbero prendere le distanze da questi atteggiamenti irresponsabili di chi manifesta, spesso senza alcuna autorizzazione, sostenendo delle tesi che sono assolutamente sbagliate. La classe politica dovrebbe innanzitutto dare un segno di responsabilità e sollecitare gli italiani a fare il vaccino, così come penso che non si possa essere contemporaneamente contro il Green pass e a favore delle riaperture. Il concetto è molto semplice: se non si va avanti con la campagna vaccinale e si continua a sparare contro il Green pass, il rischio è che si vada verso un altro lockdown. Questo la destra deve capirlo, essere contro il Green pass significa creare le condizioni per chiudere nuovamente il Paese”.

Sulle infiltrazioni dell’estrema destra nelle proteste contro il Green Pass

“È anche per questo motivo i partiti del centrodestra italiano farebbero bene a prenderne le distanze, perché sul piano politico il messaggio di quelle piazze, oltre ad essere sbagliato, rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti finora dagli italiani e di rideterminare una nuova ondata di contagi che in questo momento non possiamo assolutamente permetterci”

Fonte iNews24.it