Scanzi: “La domanda è semplice: ma non vi vergognate della vostra spaventosa incoerenza?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Siamo al capolavoro totale. Draghi ha richiamato la Fornero. Sembra una battuta, ma la donna che nel 2011 contribuì in prima persona a rovinare la vita a migliaia di italiani è tornata al governo. Draghi l’ha nominata nel team di consulenti di Palazzo Chigi guidato da Bruno Tabacci, che dovranno suggerire le strategie di politica economica.

Lega e 5 Stelle hanno criticato duramente, e giustamente, la Fornero in tutti questi anni. Ora se la ritrovano in qualche modo dentro quello stesso governo di cui loro fanno parte.

La domanda è semplice: ma non vi vergognate della vostra spaventosa incoerenza?