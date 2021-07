Assicurazione moto: come evitare le truffe online

Per molti utenti della strada, soprattutto giovani e/o neopatentati, l’assicurazione RCA rappresenta un costo non secondario nella gestione del proprio mezzo di trasporto, che si tratti di un’assicurazione moto o auto. Fortunatamente, sia il legislatore che le compagnie assicurative hanno messo a disposizione una serie di norme che permettono all’utente di risparmiare sulla polizza assicurativa. Due esempi su tutti: il decreto Bersani, “evoluto” nell’RC Familiare, con la possibilità di ereditare la classe di merito di un familiare convivente, le polizze sospendibili, appositamente pensate per i motoveicoli, che consentono di potere sospendere la propria assicurazione in determinati periodi dell’anno che generalmente coincidono con la stagione fredda.

Può accadere, tuttavia, che questi accorgimenti non garantiscano sufficientemente all’utenza il risparmio sperato e che gli utenti decidano di mettersi in cerca di ulteriori benefici. In questo caso è davvero importante prestare attenzione perché dietro proposte troppo allettanti può nascondersi una truffa. Preliminarmente è bene sottolineare che essere truffati, in ambito RCA, può equivalere, nel peggiore dei casi, a girare senza assicurazione e le ricadute possono essere pesanti. Si può incorrere in un controllo delle Forze dell’ordine e, se sprovvisti di una assicurazione valida, scatta il fermo del mezzo e si può andare incontro a delle multe salatissime. Infine, se malauguratamente si provoca un sinistro mentre si è privi di copertura le conseguenze sono persino peggiori.

La possibilità di stipulare polizze assicurative online, se da un lato consente di risparmiare sul premio RCA, dall’altro espone maggiormente un utente impreparato al rischio di raggiri. Secondo una recente ricerca, nel 2019 gli italiani truffati online sono stati circa 8 milioni, di questi oltre 200.000 hanno subito truffe o tentativi di truffe nell’ambito delle polizze RCA. Quando si acquista una polizza moto online è bene, precauzionalmente, sottoporre la compagnia assicurativa da cui si riceve l’offerta a un doppio controllo. Da un lato verificare qui che il portale di riferimento non sia fraudolento e contestualmente controllare anche che la compagnia sia regolarmente censita dall’IVASS.

Oltre alle cautele già menzionate di cui tenere conto, nel caso in cui si intenda stipulare un contratto assicurazione mote con un intermediario può essere opportuno sottoporre a verifica anche il professionista stesso, controllando che il numero di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari sia esistente e correttamente associato all’intermediario. Come nel caso di ConTe.it, ad esempio, che oltre a garantire un’assistenza sinistri puntuale e professionale, 24 su 24, 365 giorni all’anno, assicura la massima trasparenza, regolarità e convenienza nella stipula di un contratto RCA moto. ConTe.it fa parte del Gruppo Admiral e assiste più di 5 milioni di clienti nel mondo grazie ai suoi 7.000 dipendenti, di cui ben 600 in Italia.

In sintesi, ecco alcune regole da tenere a mente, quando si stipula un’assicurazione moto online, per evitare di incorrere in truffe.

Diffidare di offerte esageratamente vantaggiose e fuori mercato.

Accertarsi della possibilità di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e della presenza dei recapiti per la presentazione di eventuali reclami.

Leggere accuratamente il contratto con un occhio ai massimali e alle franchigie.

Pagare la polizza con modalità tracciabili: niente ricarica di prepagate o di uso di servizi per il trasferimento denaro.

Accertarsi di ricevere i documenti comprovanti la stipula del contratto assicurativo e la loro effettiva validità.