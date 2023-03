Assicurazione Online: come pagare la rata direttamente da smartphone o PC

Oggi come oggi, che ci piaccia o no, viviamo tutti una realtà frenetica fatta di tanti impegni e poco tempo per portarli tutti a termine come vorremmo: proprio per questo sempre più persone si affidano alla rete per sbrigare da pc e smartphone quante più pratiche possibili, evitando così stressanti file e lunghe, inutili attese.

Non tutti i servizi sono gestibili online, ma in campo assicurativo negli ultimi anni si sono fatti passi da gigante. L’aumentare della concorrenza ha sicuramente spinto ogni Assicurazione online a migliorarsi costantemente e a offrire servizi e procedure esclusive per attrarre sempre più clienti. Uno dei motivi per cui sempre più contraenti sottoscrivono polizze online, infatti, è proprio la semplicità delle procedure, che consentono in pochi minuti e comodamente da PC, tablet e smartphone di scaricare moduli, inviare pratiche, chiedere preventivi o semplicemente pagare la rata del premio assicurativo.

ConTe.it, ad esempio, permette ai propri clienti di compiere in piena autonomia, semplicemente accedendo all’Area Personale, tutte le operazioni per cui fino a poco tempo fa sarebbe stato necessario un appuntamento in agenzia. La convenienza è evidente e altrettanto la semplicità. Per rinnovare la polizza, ad esempio, sarà sufficiente:

Effettuare il login all’Area Personale utilizzando le credenziali fornite e modificate in fase di primo accesso; Selezionare l’offerta di rinnovo direttamente dalla sezione “Polizze”; Visionare la proposta di rinnovo e decidere se aggiungere o eliminare le garanzie accessorie facoltative precedentemente scelte; Procedere con il pagamento selezionando il metodo preferito.

Anche se si è nuovi clienti la procedura è semplicissima: sarà sufficiente richiedere un preventivo per il proprio veicolo. Inserendo poche essenziali informazioni lo stesso arriverà comodamente all’indirizzo email fornito e sarà, nella maggior parte dei casi, immediatamente acquistabile: in caso in cui ci sia bisogno di inviare dei documenti per acquistarlo si riceverà un’email con tutti i dettagli per procedere all’invio dei documenti e al successivo acquisto.

I motivi per scegliere un’Assicurazione online sono molteplici: il risparmio( dal momento che chi opera online riesce ad abbattere alcuni costi e a garantire tariffe migliori ai clienti), la semplicità con cui è possibile reperire informazioni e la comodità di poter ottenere ovunque ci si trovi tutte le informazioni di cui si ha bisogno direttamente dal proprio dispositivo elettronico.

Molte persone sono ancora titubanti e credono che spesso alle altisonanti offerte non corrisponda un servizio adeguato. Il segreto, come per ogni servizio essenziale, è affidarsi a professionisti del settore, in grado di garantire trasparenza, chiarezza e affidabilità.

L’RCA Auto è obbligatoria per legge, e il prezzo, le garanzie accessorie volte a tutelare il contraente, le condizioni che variano da compagnia a compagnia, così come l’assistenza ai clienti, suggeriscono la necessità di fare quanti più preventivi possibili e compararli per provare non solo a risparmiare, ma anche a capire quale compagnia può fornire l’esperienza utente più semplice e immediata e le condizioni migliori.