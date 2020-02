Rc auto familiare. I clienti si vedono rifiutare la richiesta di passaggio di classe

Le compagnie di assicurazioni rischiano una maxi-sanzione da parte dell’Ivass per aver rifiutato di applicare l’Rc auto familiare agli utenti che ne hanno fatto richiesta. A presentare l’esposto all’autorità di vigilanza il Codacons, che in questi giorni sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di automobilisti che si sono visti negare il passaggio alla classe di merito più conveniente del nucleo familiare, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

IMPRESE RIFIUTANO DI ASSICURARE VETTURE ACQUISTATE DA MENO DI 5 ANNI INTERPRETANDO IN MODO ERRATO LE NUOVE NORME!!

Tutti i cittadini che dal 16 febbraio, data di entrata in vigore della nuova legge, hanno tentato di assicurare una vettura già in possesso del nucleo familiare ma acquistata – e quindi assicurata – da meno di 5 anni, usufruendo delle nuove norme sull’Rc auto familiare, si sono visti rifiutare il passaggio alla classe di merito più conveniente – denuncia il Codacons – Le compagnie motivano il diniego con l’assenza di un attestato di rischio di almeno 5 anni, interpretando in modo errato la normativa che prevede che siano esclusi dalla possibilità di usufruire della classe di merito più vantaggiosa quegli automobilisti che, negli ultimi 5 anni, abbiano provocato un sinistro con colpa.

RAFFICA DI SEGNALAZIONI DI UTENTI CHE SI SONO VISTI RIFIUTARE IL PASSAGGIO ALLA CLASSE DI MERITO PIU’ CONVENIENTE

Paradossalmente sarebbe più facile assicurare un veicolo nuovo che uno già in possesso del nucleo familiare ma acquistato da meno di 5 anni – afferma il Codacons.

Un rifiuto quello delle imprese assicuratrici che non appare corretto, perché limita i diritti degli utenti e sembra eludere le nuove disposizioni sull’rc auto. Per tale motivo il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Ivass chiedendo di fare luce su tale prassi e, nel caso di illeciti, applicare una maxi-sanzione nei confronti dell’Ania e delle compagnie di assicurazioni.

Codacons Comunicati Stampa