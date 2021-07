Liuzzi: “Per il Movimento questa è l‘ora più buia”

“Siamo di fronte ad un bivio, perché per mesi si è detto di seguire un percorso che però ora viene bruscamente interrotto. Dobbiamo capire come affrontare questo momento che, senza dubbio, è uno tra i più bui nella storia del M5s”

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la deputata del M5s, Mirella Liuzzi, che ha poi proseguito: “ Il punto è che noi parlamentari, al momento, non conosciamo nemmeno quale sia l’oggetto del contendere, perché nessuno ha potuto leggere lo statuto. In questo modo, non è possibile neppure fare una valutazione nel merito della questione”.

Liuzzi ha poi spiegato: “Grillo ha esercitato il suo ruolo di garante, un ruolo che lo autorizza anche ad assegnare un compito e a tornare indietro sulla sua decisione. Tutto ciò può essere condivisibile o meno , ma è così, anche se ci ha colto alla sprovvista”.

Sulle responsabilità della rottura, da attribuire a Grillo o a Conte

“È molto complicato attribuire colpe o responsabilità a qualcuno, soprattutto non conoscendo quale sia la parte dello statuto interessata dalla contesa. Quello che però so, è che di certo Giuseppe Conte non è una persona incapace, anzi, è stato un ottimo Presidente del Consiglio che abbiamo sostenuto convintamente per tre anni”.

Sulla possibilità di una ricomposizione tra il garante e l’ex premier

“Non lo so, davvero, in questo momento preferisco non mi lanciarmi in previsioni di alcun tipo. Non so nemmeno se legalmente sarà possibile fare un voto sulla piattaforma Rousseau. Sicuramente ci saranno delle conseguenze, che però non saprei ancora quantificare al momento”.

Sull’istituzione di un nuovo direttorio, auspicato da Grillo nel suo messaggio

“Sì, c’ è questo ritorno al passato, ma va anche detto che alcune cose, se non avvengono subito, poi è molto più difficile che possano realizzarsi. Io credo che sia necessario , soprattutto in questo momento, guardare in avanti, e non voltarci indietro”