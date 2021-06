Scanzi: “Una figura come Brusca non può mai essere libera. Non deve mai essere libera”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Gli altri familiari delle tante vittime del macellaio criminale Brusca hanno reagito meno serenamente, e in tutta onestà li capisco. Giuridicamente ha ragione Maria Falcone, umanamente è tutt’altra storia. Ed io, come immagino tanti tra voi, su questa vicenda non riesco ad essere distaccato.

Per come la vedo io, una figura come Brusca non può mai essere libera. Non deve mai essere libera. Brusca ha incarnato il Male più feroce. E non può esistere “fine pena” per il Male.