Fumagalli: “Attuale codice appalti non funziona”

Cesare Fumagalli, responsabile Pmi nella segreteria del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla modifica del codice degli appalti

“Che non funzioni il codice degli appalti attuale è chiaro –ha affermato Fumagalli-. Una serie di interventi nel dl semplificazioni cominciano a rimuovere una serie di ostacoli. I tempi medi per un lavoro pubblico da 100 milioni di euro sono 15 anni, è evidente che così andiamo a schiantarci, altro che rilancio. Bisogna che le modifiche siano tali da metterci in condizione di progettare correttamente, di affidare correttamente, di realizzare le opere.

Questa è una parte decisiva. Per la prima volta non abbiamo un problema di risorse, ma di capacità di spesa di queste risorse. La capacità di spesa parte dalla capacità di realizzazione. Il subappalto può essere il demonio, ma anche lo strumento ordinario con cui l’economia si muove. Le imprese del settore edilizio in Italia sono soprattutto piccole e micro imprese.

Se è così bisogna fare in modo che il subappalto, che di fatto è la modalità con cui potrà essere realizzata la maggior parte delle opere dei prossimi anni, sia controllato. Dobbiamo diventare ordinari nella semplicità delle regole”.

Sul blocco dei licenziamenti

“In settimana Enrico Letta incontrerà i vertici sindacali. Da una parte credo che il blocco non sia la soluzione, c’è una partita sulla quale sono convinto si possa fare molto, la riforma degli ammortizzatori è sostanzialmente pronta e bisogna farla rapidamente e poi la riforma delle politiche attive”.

Fonte Radio Cusano Campus