Gribaudo: “Se Salvini vuole tirarsi fuori dal governo, lo dica ora”

“Se Salvini vuole tirarsi fuori dal governo, che lo dica adesso. Abbiamo delle riforme fondamentali da portare a termine e se iniziamo già da ora con questa strana campagna elettorale, di certo non facciamo il bene del Paese. Sinceramente eviterei di fare il passo più lungo della gamba e di lanciare strane ipotesi sul Quirinale” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la deputata del Pd, Chiara Gribaudo, sull’endorsment di Matteo Salvini ad un’ipotetica candidatura al Quirinale dell’attuale premier.

L’intervista di Chiara Gribaudo

“Siamo soddisfatti di avere come premier una figura come Draghi, proprio perché è in grado di mantenere il giusto equilibrio anche quando qualche forza politica, vedi la Lega, prova ad alzare l’asticella pur di ottenere un punto percentuale in più nei sondaggi. È di questo equilibrio che abbiamo bisogno in questo momento, soprattutto al governo” .

Sull’annuncio del Presidente Mattarella, deciso a riposarsi al termine del mandato, l’esponente del Partito democratico ha successivamente dichiarato: “Io credo che dovremmo, innanzitutto, ringraziare il Capo dello Stato per il lavoro svolto fin qui, e riconoscere la coerenza e la serietà della sua scelta. Credo che Letta abbia fatto bene a stoppare un dibattito quasi surreale, soprattutto in un momento in cui il Paese dovrebbe avere ben altre priorità. Penso al calendario serrato delle riforme legate al Recovery Plan, e più in generale all’attività parlamentare che andrebbe ripresa con più forza e spirito di iniziativa”.

Sui possibili scenari relativi al Quirinale, Gribaudo ha poi dichiarato: “Sono molto rispettosa delle scelte del Presidente della Repubblica, che tra l’altro ha usato parole molto chiare, proprio per non essere strumentalizzato. Capisco che, anche nel Pd, possano esserci posizioni diverse, dovute proprio all’ottimo lavoro svolto da Mattarella fino a questo momento; detto questo però, personalmente trovo naturale che dopo un settennato si vada all’ elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, come d’altronde prevede la nostra Costituzione. Anche perché, diciamolo chiaramente: la doppia elezione di Napolitano è stata un’eccezione e non può diventare la regola”.

Gribaudo ha poi concluso, rispondendo al leader della Lega, Matteo Salvini , che aveva richiamato l’attenzione ai problemi interni al centrosinistra in vista delle elezioni amministrative (“PD e M5s si scannano a casa loro”)

“Non ci stiamo scannando, direi piuttosto che stiamo lavorando, incontrando più o meno difficoltà, a seconda del contesto politico-territoriale di partenza. È normale che, dove prima eravamo all’opposizione sia più difficile trovare una quadra con chi invece era in maggioranza, vedi la situazione di Torino per esempio. Detto ciò, la cosa principale su cui dobbiamo concentrarci è la nostra identità politica, e soprattutto, la consapevolezza che la classe amministrativa e politica che il Pd può mettere in campo nelle città, è di gran lunga superiore rispetto a quella delle altre forze politiche”.

