Verini: “Se la Lega sosterrà la mozione di sfiducia a Speranza, sarà crisi di governo”

“Colpire Speranza in questo momento è come bucare le gomme alla Croce rossa durante un intervento di soccorso” lo sostiene il deputato del Partito Democratico, Walter Verini, in un’intervista a iNews24.it.

Sulla mozione di sfiducia al ministro della Sanità

“Sarebbe qualcosa di irricevibile, sono sicuro che la Lega non appoggerà la mozione, semplicemente perché ciò significherebbe la crisi di governo. Non si può colpire il Ministro della salute nel pieno della campagna vaccinale, questo è il momento di fare sistema, sia per le questioni economiche che per la questione sanitaria. Dobbiamo rafforzare il lavoro di Speranza, non indebolirlo o delegittimarlo”.

Sulle riaperture

“Salvini è diverso tempo che, di fatto, svolge un doppio ruolo, sia di lotta che di governo: da un lato con i ministri approva le decisioni collegialmente, dall’altro strizza l’occhio alla piazza, strumentalizzando problematiche e necessità che sono di tutti. Noi invece pensiamo che, insieme alle riaperture, sia assolutamente necessario garantire anche la salute dei cittadini, la differenza sta tutta qui. Non ci sono aperturisti o rigoristi, siamo tutti per le riaperture, ma in modo responsabile. Sarebbe una gravissima responsabilità sfaldare questa solidarietà nazionale, solo per delegittimare il governo e cavalcare il malcontento invece di contribuire a risolverlo”.