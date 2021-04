Ruggieri: “Sicuro che l’11 giugno il governo autorizzerà gli spettacoli all’aperto”

In un’intervista a iNews24.it il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri si sbilancia sulle riaperture che coinvolgono il mondo dello spettacolo.

Le parole di Ruggieri

“Sono sicuro che l’11 giugno il governo avrà altrettanto autorizzato gli spettacoli all’aperto, con protocolli di sicurezza, esattamente come per il calcio. Per gli Europei di calcio si parla dell’11 giugno ed era una decisone che l’UEFA ci obbligava a prendere entro il 19 aprile. È per questo che siamo dovuti andare avanti sugli Europei, che per inciso, visto che la partita di inaugurazione si giocherà a Roma e sarà seguita da oltre due miliardi di spettatori in tutto il mondo, rappresentano un’opportunità e un biglietto da visita incredibile per comunicare al mondo che l’Italia è ripartita e che si può venire a trascorrere le vacanze qui, a spendere soldi e a salvare imprese e posti di lavoro italiani. Era importantissimo dare questo segnale, ma eravamo obbligati a farlo subito, pena la perdita dello slot per la partita inaugurale”.

Sui primi provvedimenti del governo e sui risultati ottenuti

“Già oggi facciamo 300.000 vaccini al giorno e l’obiettivo è arrivare a breve 500.000. Conte pur avendo avuto un compito più semplice rispetto a quello di Draghi, ha fallito. Questo governo sta facendo meglio, più vaccini, più pressione sulle aziende farmaceutiche che li producono e più ristori. Basti pensare che l’ultimo decreto è uguale per numero di miliardi a quelli che Conte ha fatto in tutto il 2020, e per il prossimo ne stiamo preparando uno ulteriore da 40 miliardi, tre volte quanto fatto da Conte in anno”.

Sulle critiche degli ultimi giorni al ministro Roberto Speranza

“Io non ce l’ho assolutamente con Roberto Speranza, che conosco da prima di fare politica ed è un bravissimo ragazzo. Io non sono d’accordo con le idee e la gestione del ministro Speranza che secondo me risente di un tratto ideologico che l’ha portato a commettere moltissimi errori. Detto questo, anche io non sono per aggredirlo personalmente, come non sono per aggredire nessuno che faccia politica e che abbia semplicemente la colpa di avere idee diverse dalle nostre”.

Sul posizionamento politico di Forza Italia e sull’alleanza con gli altri partiti di centrodestra

“Credo che Forza Italia si debba segnalare nell’avere idee migliori, più moderne e una maggiore capacità di comunicazione rispetto ai suoi alleati, ma rimanendo saldamente nel centrodestra, che ricordo a tutti essere un’invenzione di Silvio Berlusconi. Pensare di poter collocare altrove Forza Italia è puerile e lo può pensare solo chi vive lontano dal mondo reale. Gli elettori ci vogliono nel centrodestra, e noi lì stiamo”.

Fonte iNews24.it