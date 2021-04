Di Perri: “Non ci sono prove del nesso tra vaccini e trombosi”

“Si tratta di 6 casi di trombosi del seno venoso cerebrale su circa 7 milioni di vaccinati. Le statistiche parlano di un’incidenza di 3 o 4 casi per 1 milione di abitanti senza vaccini. Noi abbiamo in Europa 44 casi su 9,2 milioni per un’incidenza di circa 4,8 per milione. I dati inglesi sono vicini a 1,8 per milione e se sono questi e non c’è altro, si sarebbe a 1 su un milione, che è una percentuale minore dell’incidenza spontanea” lo sostiene in un’intervista a iNews24.it Giovanni Di Perri, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

“Si tratta di eventi talmente rari che si fa fatica a trovare una plausibilità biologica. Per cui, al momento il giudizio circa un nesso di causa – effetto tra i vaccini e questi incidenti è un nesso sospeso. Al momento non viene ammesso. C’è un’associazione che statisticamente sfiora la superiorità nel caso della raccolta dei dati europei, ma che altrove si è comportato anche meglio. In una persona che ha più di 60 anni, il rischio di morire di Covid è 640 volte maggiore. Nel calcolo rischio – beneficio questo va considerato”.

Di Pierri interviene anche in merito al rallentamento della campagna vaccinale

“Non c’è dubbio che si assisterà a un rallentamento dell’arrivo dei vaccini. Il generale Figliuolo sta facendo un grande sforzo, ma gli stanno mettendo i bastoni tra le ruote. Non lo invidio affatto. La campagna vaccinale non è mai andata al regime desiderato. In Piemonte sabato abbiamo raggiunto il record dei vaccini e in generale, in Italia stiamo andando avanti, ma adesso le dosi stanno finendo. Quando i vaccini ci sono, noi li facciamo. Contavamo di partire anche con Johnson & Johnson e questo è un altro piccolo passo indietro. In questo momento il grosso del problema è la fornitura. Non soltanto per averli nei prossimi dieci giorni. Inizia a palesarsi in un panorama di forniture che potrebbe zoppicare se queste cose continueranno a succedere”.

Inoltre, Di Perri lancia l’allarme per il rischio nuove varianti

“Questo virus, come tanti virus, nel moltiplicarsi, sbaglia spesso. Quando l’errore comporta una proprietà nuova come la variante inglese, che riesce a trarre vantaggio dalle circostanze, questa sostituisce il virus originale. Questo è già successo con la variante inglese, ma cosa potrebbe succedere adesso? Abbiamo più di un quarto della popolazione che è stata immunizzata o attraverso il superamento dell’infezione spontanea, oppure attraverso la vaccinazione. Potrebbe però arrivare una nuova variante in grado di eludere gli effetti della vaccinazione. Se non facciamo in fretta e soprattutto non riusciamo ad abbattere drammaticamente la quantità di virus circolante (questo sta a noi cittadini), rischiamo che il Cov-Sars-2 trovi la variante che supera l’immunità dell’individuo e quindi a questo saremo punto e a capo”.

Infine, sul via agli eventi all’aperto dopo aver effettuato i tamponi, di Pierri sostiene

“Da novembre predico il tampone per riaprire certe attività. Effettivamente non ho mai sentito una voce governativa che lo prenda in considerazione. Altrove hanno fatto così e fanno così. L’ipotesi potrebbe essere riaprire a chi ha un patentino dove è certificato che o ha avuto l’infezione e l’ha superata oppure è vaccinato, o ha il tampone negativo”.

Fonte iNews24.it