Pregliasco: “Isole Covid-Free: sono contrario, c’è carenza di vaccini”

È critico Francesco Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in un’intervista a iNews24.it sull’ipotesi di isole Covid-free per il rilancio del turismo.

“In questo momento di carenza di vaccini, serve un sistema trasparente e oggettivo e che soprattutto metta in sicurezza le persone più fragili.

Abbiamo visto i magistrati, gli psicologi e anche i calciatori. Io credo che questo tipo di ulteriore spezzettamento in priorità diverse sia da fare più avanti e con una decisione che a quel punto, è politica”.

E sul via libera al turismo estivo

: “La scommessa è il numero di vaccini. La possibilità oggettiva di recuperare la stagione estiva dipenderà da quanto e con quale velocità si riuscirà a vaccinare. Quindi davvero è ancora un momento di grande preoccupazione e attesa rispetto a ciò che si potrà fare nel prossimo futuro”.

Inoltre, un intervento sul passaporto vaccinale

“Può essere una soluzione per incentivare la vaccinazione. Ma potrà essere attuato quando il numero delle somministrazioni sarà elevato e il fatto di non essere vaccinati dipenderà dal solo desiderio di non esserlo, sbagliando. Speriamo che non ci saranno molti casi del genere”.

Il nodo da sciogliere quindi, è l’arrivo dei vaccini

“È chiaro che la vaccinazione non eliminerà il virus. Ma sulla base della capacità di vaccinazioni, la convivenza con il Sars-Cov-2 sarà possibile”.

Sulle riaperture

“Il Regno Unito si sta ponendo lo stesso problema, anche se in termini di copertura è messo meglio. Sicuramente il rischio c’è. Abbiamo visto lo scorso anno cosa ha significato il “liberi tutti”. Abbiamo visto anche il comportamento “incongruo” dei sardi che in tre settimane hanno bruciato la zona bianca, presi dal desiderio eccessivo di ritornare alla normalità. Andare con molta calma e immaginare le riaperture, da maggio in poi, per poter affrontare un andamento più tranquillo della malattia”.

Fonte iNews24.it