Marzetti: “Poca chiarezza su incidenza della scuola sui contagi”

Jacopo Marzetti, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Tutto in famiglia”, condotta da Livia Ventimiglia, su Radio Cusano Campus.

Sulla riapertura delle scuole

“C’è poca chiarezza riguardo quello che accade nelle scuole –ha affermato Marzetti-. Quando si tratta di scuola e quindi dei nostri figli è necessario mettere tutto l’impegno in campo e trovare delle soluzioni. Ancora non ci sono studi che indichino quanto incida la scuola nell’aumento dei contagi.

La cosa peggiore che possiamo fare è aprire e richiudere ad intermittenza. Anche gli adolescenti stanno vivendo momenti di estrema difficoltà, lo vediamo anche dai recenti fatti di cronaca. Il clima mite ci permetterebbe di utilizzare gli spazi all’aperto, ma anche quelli coperti dei circoli privati, delle parrocchie.

Il Lazio è una delle regioni con più parchi in Italia. Ora nel Lazio riapriranno i nidi e le elementari, ma con organizzazione del tutto relativa, non vedo soluzioni che siano state messe in campo per garantire la continuità”.

Fonte Radio Cusano Campus