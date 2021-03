D’Elia: “Nel partito ci sono donne autorevoli e competenti”

Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e componente della segreteria nazionale del PD, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla questione femminile nel Pd

“Letta ha posto in modo forte la questione delle donne, del loro protagonismo, sia come priorità nel Paese sia nell’organizzazione del PD –ha affermato D’Elia-. Il biglietto da visita con cui il Pd si presenta vede solo uomini nelle posizioni apicali, è un tema che tutte noi avevamo posto. Non è una questione politica da poco o che mette tra parentesi tutte le altre questioni importanti. Siccome le donne autorevoli e competenti ci sono nel Pd, evidentemente qualcosa non ha funzionato nella modalità di selezione e, per quanto riguarda i capigruppo, Letta ha chiesto di prendere atto di questa situazione e fare un passo indietro. Il segretario ha sempre rispettato l’autonomia del gruppo, anche per questo non ha fatto nomi. Noi dobbiamo essere come le cose che proponiamo, quindi c’era una problema di coerenza del partito. Vedo che si fa fatica in questo Paese a prendere sul serio la questione delle donne in quanto tale, ci si vede sempre dietro qualche macchinazione. C’è un problema che riguarda il Paese, non solo il PD”.

Sull’alleanza PD-M5S

“Io mi sono iscritta nel 2018, dopo una grande sconfitta subita dal Pd alle elezioni politiche. Quello era un partito isolato. La segreteria di Zingaretti, il Congresso, l’esperienza del governo con il M5S hanno rilanciato il partito, che è passato attraverso una crisi, ma si è rimesso al centro della scena politica. Penso che il Pd debba continuare a cambiare, a radicarsi nella società, ma non è un caso che ieri Letta abbia incontrato Conte, non è più un partito isolato. Abbiamo governato col M5S nel governo Conte 2 e ora nel governo Draghi, in Regione Lazio si è aperta un’esperienza importante. A Roma è difficile proporre oggi un’alleanza col M5S, perché siamo all’opposizione della sindaca Raggi, ma credo che in generale dobbiamo porci il problema delle alleanze sui territori. E’ nelle cose un centrosinistra che dialoga con il M5S”.

Fonte Radio Cusano Campus