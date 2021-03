Regimenti: “Passaporto vaccinale ha zone d’ombra”

Luisa Regimenti, europarlamentare della Lega, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Genetica Oggi”, condotta da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

Sul passaporto vaccinale

“Sono favorevole a questo provvedimento –ha affermato Regimenti-. Io stessa viaggio dall’Italia al Belgio tutte le settimane presentando un tampone negativo eseguito entro le 72 ore e questa è una delle condizioni per ottenere il Digital green pass. In alternativa per ottenerlo si può presentare il risultato di un test sierologico che dimostri di avere anticorpi dopo la guarigione da covid-19, o altrimenti essere vaccinati.

Tre possibilità dunque per potersi muovere liberamente. Sono consapevole del fatto che questo provvedimento abbia delle zone d’ombra, ma è una misura provvisoria che serve per rimettere in moto il turismo e la libera circolazione in una situazione in cui ci sono ancora restrizioni necessarie. Si è chiesa un’accelerazione agli Stati perché è importante che questa misura venga varata prima dell’estate.

Una volta trovato un sistema di accertamento bisogna tentare tutte le strade per predisporre riaperture, perché non si muore solo di covid, ma anche di depressione ed isolamento. E’ necessario riprendere a vivere e tentare tutte le strade, la vaccinazione non può essere l’unico sistema perché siamo ancora in ritardo con la campagna di vaccinazione, con i tamponi e gli esami sierologici si potrebbe supplire temporaneamente a queste carenze”.

Su Astrazeneca

“Da medico dico che non esiste nessun farmaco al mondo che sia privo di effetti collaterali e complicazioni. Questo vaccino Astrazeneca, ma anche gli altri autorizzati, possono causare degli eventi avversi, che però sono un numero infinitesimale rispetto al numero di vaccinazioni che vanno a buon fine. Vaccinarsi non è una pratica insicura, è una pratica sicura se viene eseguita da un medico, se immediatamente dopo la vaccinazione si sta attenti a tutti gli eventuali sintomi che possono presentarsi. Sarà necessario che Astrazeneca dia ulteriori indicazioni perché tutti questi eventi trombo-embolici si sono verificati in donne in età fertile, quindi potrebbero essere correlate a determinate condizioni, come l’utilizzo della pillola anticoncezionale”.

Sul caso delle presunte 29 milioni di dosi di vaccino Astrazeneca nascoste nello stabilimento di Anagni pronte a partire per il Regno Unito

“L’errore sta a monte, nella stipula nei contratti, che tra l’altro non abbiamo mai potuto leggere per intero. La Commissione Ue aveva l’esigenza di finanziare la ricerca e l’esito della ricerca, ovvero il vaccino, era nelle mani della casa farmaceutica che doveva essere stretta in un impegno più stringenti. E’ stato un errore non mettere penali per quanto riguarda le consegne. Leggevo che il vicepresidente della Commissione avrebbe intentato una causa contro Astrazeneca per la scarsità di dosi rispetto alle promesse, bene farà il governo se deciderà di produrre un vaccino italiano da utilizzare all’interno del nostro Stato”.

Fonte Radio Cusano Campus