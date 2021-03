Scanzi: “Buona fortuna e resistiamo. Non può piovere per sempre”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

L’ho ripetuto spesso in questi giorni, sia in tivù che durante le #ScanziLive: “Se a fine serata avanza una dose di qualsiasi vaccino, non c’è nessuno che la vuole, non rubo il posto a nessuno e se non la accetto io viene buttata via, chiamatemi. Che sia Moderna, Pfizer o Astrazeneca”.

Anche il generale Figliuolo è stato in merito molto chiaro, per esempio domenica in tivù da Fazio: “Le dosi eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano strategico nazionale”.

Esattamente quello che mi è accaduto stasera

Buttare i vaccini dentro una pandemia è un sacrilegio, e Figliuolo (giustamente) ha fatto anche una ordinanza in merito, promuovendo in ogni modo l’uso di tutte le dosi disponibili.

Così, nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via.

Oggi, come era naturale prevedere, molti non hanno trovato entusiasmante vaccinarsi con Astrazeneca dopo lo stop di tre giorni. C’è molta paura in giro. Molto scetticismo. Non poche dosi libere. E di sicuro non c’era la fila per vaccinarsi, anche se le disdette sono state per fortuna minori delle previsioni più nefaste.

A fine giornata, il responsabile di vaccinazione della mia zona mi ha informato che c’era una dose disponibile. Non mi ha stupito: ieri, in un sondaggio di Piazzapulita, più del 60% diceva di non voler fare Astrazeneca.

Io non appartengono minimamente a quel 60%

Così, come avevo detto nei giorni scorsi (in ordine di tempo) a Cartabianca, Accordi&Disaccordi e Otto e mezzo, ho preso la macchina e mi sono vaccinato. Con Astrazeneca.

Ho trovato un personale di straordinaria umanità, efficienza, professionalità ed empatia. Persone che mi rendono ancora più orgoglioso di essere italiano.

Mi fido della scienza, e se la scienza mi dice di farlo io lo faccio. E non credo minimamente che Astrazeneca sia un vaccino “di serie B”.

Spero che questa piccola testimonianza serva per fugare un po’ di paura.

E spero anche che la stragrande maggioranza degli italiani faccia nelle prossime settimane come me, perché è l’unico motivo per uscire da questo immenso incubo.

Buona fortuna e resistiamo: non può piovere per sempre (cit).