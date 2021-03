Scanzi: “Ma stiamo scherzando?!?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

È passato sotto silenzio, ma il “governo dei migliori” ha obbedito al volere di Salvini cambiando il Cts. Come? Lottizzandolo, ovvero inserendo nel Comitato Tecnico Scientifico dei nomi graditi a Salvini e Gelmini, ovvero nomi quasi sempre “minimizzatori” o comunque di matrice opposta rispetto ai Galli e ai Crisanti. Draghi si è piegato anche stavolta al volere della destra. Forse perché è di destra pure lui. In mezzo a nomi ora autorevoli e ora forse meno, spicca il gigantesco Alberto Giovanni Gerli. Chi è? Pubblico il riassunto di Nicola Fratoianni, che a sua volta si era appoggiato a Matteo Villa. Leggete bene. “Gerli usa twitter in maniera un po’ disinvolta. Il 2 Aprile 2020 scrive un tweet indirizzato a Giuseppe Conte e Luca Zaia dicendo di aver trovato un modello matematico in grado di predire l’andamento dei contagi. Non ricevendo risposta chiede a Chiara Ferragni e Fedez di aiutarlo a far conoscere la sua scoperta.

Il 4 Aprile scrive al Governatore dello Stato di New York, prevedendo 130mila contagi al 30 giugno. Saranno 420mila.

“Finalmente” il 19 aprile il Corriere della Sera pubblica un articolo sul suo modello previsionale. Nell’articolo è scritto “qualsiasi misura restrittiva applicata dopo i primi 17 giorni (come la chiusura delle industrie o i divieti alla libertà di movimento dei cittadini) inciderebbe poco o nulla sull’andamento dei contagi e sul numero finale delle vittime”.

Ovviamente non è vero, il modello non funziona e oggi è, purtroppo, ancora più evidente. Ma questo non lo ferma.

Il 28 gennaio scorso afferma che a Marzo in Lombardia ci saranno un quarto dei contagi. Siamo passati da circa 1200 a oltre 5800 al giorno. Due giorni dopo “Veneto in zona bianca da fine febbraio”, da ieri è in zona rossa.”

“E sempre da ieri questo ingegnere fa parte del comitato tecnico-scientifico che dovrebbe guidarci fuori dalla pandemia”.