Spaziani Testa: “Riforma catasto? Draghi non ne ha parlato”

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla riforma del catasto

“Draghi non ha detto nulla su questo tema –ha affermato Spaziani Testa-. Le indiscrezioni in questo senso bisognerebbe vedere chi e perché le faccia trapelare. Sicuramente l’Europa ci chiede questa riforma, c’è questa strana raccomandazione dalla Commissione UE, poi i governi ne applicano alcune, non tutte. La raccomandazione della Commissione Ue è finalizzata ad un ulteriore aumento della tassazione sugli immobili.

Noi cogliamo il fatto che il premier non abbia fatto riferimento a questo, ma non siamo così ingenui da sentirci tranquilli. Mi rifiuto di credere che ci sia nei pensieri della Commissione UE l’equità e la razionalizzazione, la giustizia tributaria, il vero obiettivo è puntare ad aumentare la tassazione. Sicuramente nel nostro Paese non è perfetta la base imponibile su cui si calcolano le imposte, ma non è affatto vero che il catasto è fermo agli anni ’80”.

Fonte Radio Cusano Campus