Fiumicino, Vona-Calcaterra: “Lavoro e rilancio del turismo priorita’ del partito democratico”

“In Commissione Urbanistica si è discusso dettagliatamente del recente protocollo di intesa tra Regione e Comune per l’acquisizione di beni sul nostro territorio. Desideriamo ringraziare la Presidente Barbara Bonanni per averla convocata e il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca per aver illustrato ai membri della commissione gli aspetti più significativi del protocollo e i tanti beni che si andranno ad acquisire. Fra di essi, molti si trovano nell’area nord del Comune, come il palazzo comunale di Palidoro, il parcheggio antistante la scuola di Palidoro, terreni agricoli ed edilizi a Passoscuro e molti altri. Un risultato eccellente”. Lo dichiarano la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra.

Le dichiarazioni di Calcaterra

“Grande soddisfazione – aggiunge Calcaterra – anche per la delibera di Giunta approvata ieri per la realizzazione di un comparto Amazon nel quadrante ovest del nostro territorio. La creazione di circa 3000 posti di lavoro e la consolidazione di un vero e proprio polo industriale che, insieme a due centri commerciali, l’hub aeroportuale e l’interporto, oltre alla prossima apertura di un Centro per l’Impiego a Parco Leonardo, offriranno grandi opportunità per i nostri concittadini.

E’ per questo che diventa sempre più necessaria la creazione di un Bacino unico dei lavoratori per assistere le persone in cerca di lavoro e in difficoltà, anche a causa della terribile pandemia ancora in corso. Come Amministrazione insieme al sindaco Montino siamo sempre stati in prima linea per batterci affinché i diritti di tutti i lavoratori, da quelli Alitalia agli altri appartenenti ad altre società in crisi, vengano tutelati.

Ci auguriamo che il neoministro al Lavoro Orlando, per tutte queste ragioni, accenda presto un focus sul territorio di Fiumicino, così ricco di potenziale e opportunità, e a breve organizzeremo un evento sul tema come Partito democratico e gruppo consiliare del Pd”.

Le conclusioni di Vona

“Come Gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale – conclude Vona – tra qualche settimana, infine, presenteremo una proposta complessiva per il rilancio del comparto turistico, così duramente messo in ginocchio dal coronavirus, anche in vista della prossima stagione estiva”.