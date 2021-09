Fiumicino, Vona: “Grazie all’estensione del green pass, pubblico in presenza durante il consiglio”

“Il decreto votato ieri sera in Consiglio dei Ministri che prevede l’estensione dell’obbligo di green pass anche agli organi politici, ci permetterà di far tornare le cittadine e i cittadini ad assistere in presenza ai consigli comunali e alle commissioni”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Alessandra Vona.

In questo anno e mezzo di pandemia

“In questo anno e mezzo di pandemia, i lavori del consiglio e delle commissioni non si sono mai fermati – sottolinea Vona -. Ma abbiamo dovuto optare per lo streaming sia per garantire la pubblicità delle sedute sia, in alcune circostanze, per permetterne lo svolgimento”.

“Il nuovo provvedimento ci consente di riconquistare un altro spicchio di normalità e di far tornare tutte e tutti in presenza – conclude -. Naturalmente, sia i consiglieri sia il pubblico che volesse assistere in presenza dovrà essere munito di green pass. In queste ore stiamo definendo le procedure necessarie per l’attuazione delle nuove disposizioni”.