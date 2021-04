Fiumicino, Calcaterra: “Oggi in commissione lavoro vertenze indotto Alitalia”

“Abbiamo iniziato oggi, in commissione lavoro, un percorso condiviso con i sindacati di categoria dell’indotto di Alitalia”. Lo dichiara Stefano Calcaterra, capogruppo del Pd in consiglio comunale.

“Quando l’amministrazione si batte per Alitalia, si batte anche per il suo indotto perché le vicende non possono essere scisse – prosegue Calcaterra – e perché per noi le lavoratrici e i lavoratori sono tutti uguali”.

“La crisi della ex compagnia di bandiera trascina con sé migliaia di altri posti di lavoro che rischiano di sparire da un momento all’altro, lasciando dell’incertezza altrettante famiglie, molte delle quali, come sappiamo bene, vivono nella nostra città – aggiunge il capogruppo -. Tutte le vertenze aeroportuali saranno seguite dalla Commissione lavoro, insieme all’assessora Anna Maria Anselmi perché nessun posto di lavoro vale meno o più di un altro”.

“Ringrazio il presidente della Commissione Nardozi – conclude Calcaterra -: come gruppo del Pd seguiremo questo percorso passo dopo passo, facendo tutto il possibile perché le vertenze si chiudano positivamente e senza emorragie occupazionali”.