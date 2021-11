Fiumicino, Calcaterra (PD): “Approvata la mozione per chiedere più medici di base e pediatri”

“È stata approvata all’unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta a chiedere alle autorità competenti la celere nomina di medici di base e pediatri di libera scelta nelle località in cui la presenza di presidii medici è più scarsa”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Stefano Calcaterra.

La pandemia ci ha dimostrato quanto la medicina territoriale sia fondamentale

“La pandemia ci ha dimostrato quanto la medicina territoriale sia fondamentale e quanto la presenza di medici e pediatri in modo capillare e diffuso sul territorio sia determinante – prosegue Calcaterra -. E questo vale non solo nei momenti di crisi sanitaria come quello che stiamo attraversando, ma sempre. Le cittadine e i cittadini devono vedere garantito il diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione e, per questo, è necessaria non soltanto l’istituzione di presidii medici, ma anche di medici di base e pediatri a cui le famiglie possano rivolgersi con facilità e senza percorrere grandi distanze”.

“Aranova è tra le località che più di altre avverte questa carenza – conclude Calcaterra -. Per questa ragione abbiamo accolto favorevolmente la proposta di inserire nella mozione un richiamo specifico a questa località. Ringrazio tutti i gruppi consiliari per avere votato unitariamente il documento”.