Fiumicino, Calcaterra: “L’opposizione vive di video sui social”

“Questa mattina si sono tenute due sedute di altrettante commissioni. Una, per la verità, è ancora in corso. La prima, quella sull’urbanistica, si è potuta tenere solo perché erano presenti i componenti della maggioranza. Perché nessuno, ripeto: nessuno, dei colleghi dell’opposizione si è presentato”. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Stefano Calcaterra.

Le dichiarazioni di Calcaterra

“La seconda, Lavori pubblici, è itinerante – prosegue – con prima convocazione alle 11.30 e seconda alle 12.30. Come anche i bambini sanno, le due convocazioni servono a permettere a tutti di partecipare alla commissione, anche in situazioni in cui può essere meno agevole ritrovarsi, come nel caso di una seduta itinerante”.

“Lo sanno anche i bambini, appunto, ma non lo sanno i consiglieri di opposizione – aggiunge Calcaterra – che ancora prima dell’orario della seconda convocazione pubblicavano ridicoli video per mostrare, secondo loro, che non c’è il numero legale. Numero che, per altro, c’era, dato che uno dei colleghi di maggioranza si stava avvicinando proprio in quel momento”.

“Ora, capiamo che ancora brucia il fatto che li abbiamo sbugiardati in consiglio comunale raccontando alle cittadine e ai cittadini che non partecipano alle commissioni, ma poi si lamentano di non sapere le cose che si discutono proprio in commissione – conclude Calcaterra -, ma sono convinto che i cittadini di Fregene sono più interessati alle possibili soluzioni sulla viabilità di via Cervia, oggetto della commissione di oggi, invece che a video ridicoli che non dimostrano altro se non la mancanza di argomenti dell’opposizione”.