Scanzi: “Complimenti a Zingaretti”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Mi è capitato di criticare Zingaretti, pur stimandolo e ritenendolo una bravissima persona, per quella sua tendenza a dir tutto e dir niente. Il suo mi pare a volte una sorta di “immobilismo deliberato”.

Il suo ruolo, in questa crisi, è fondamentale: se tiene lui tiene il Pd. E se tiene il Pd zingarettiano, tiene l’alleanza con M5S e Bersani. E dunque tiene Conte.

Dentro il Pd sono in tanti a remare contro Zingaretti.