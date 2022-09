Ottaviani (Lega): “Per Zingaretti e Letta, la riforma del lavoro parte dalla Asl di Frosinone?”

“La trasmissione di Rete 4, ieri sera, ha alzato il velo su una serie di vicende che hanno chiarito come la spesa sanitaria, negli ultimi anni, nella Asl di Frosinone, e quindi nel Lazio, sia riuscita a beneficiare medici e consulenti targati PD, impegnatissimi a livello elettorale.

Vero dubbio

Il dubbio vero, a questo punto, è che allora quando Zingaretti e Letta parlano di riformare il mercato del lavoro si riferiscano proprio a quello che è stato congegnato alla ASL di Frosinone e dintorni, dove a lavorare erano sempre gli stessi, a discapito degli altri.

Assurdità

Quello che è avvenuto è una vera assurdità e, per utilizzare un’espressione molto cara a Letta e Zingaretti, in altre occasioni simili, non è degno di un Paese civile. Anzi, mostrino ora un minimo di resipiscenza, prendendo le distanze ed una posizione netta su queste vicende, che mortificano i giovani senza tessera, oltre al merito ed il sacrificio. Altrimenti, il silenzio diventa pesantemente fraintendibile. La loro condanna del “sistema” non cancellerebbe quel che è avvenuto, ma almeno potrebbe rappresentare un’inversione di rotta, sulla strada di quelle riforme di cui riempiono, annoiando anche loro, i microfoni in questa campagna elettorale”.

È quanto dichiara l’ex sindaco di Frosinone e candidato della Lega e del centrodestra al Collegio Cassino – Terracina per la Camera dei Deputati, Nicola Ottaviani.



