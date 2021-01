Scanzi: “Non trovate responsabili (accettabili)? Bene, anzi male: si vada a votare”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

È evidente che Conte stia avendo problemi enormi nel reperire i cosiddetti “responsabili”. Ad oggi, rispetto al voto di martedì sera al Senato, nulla o quasi si è smosso. E se resta così il governo va a casa. Ora: come ho detto più volte, tutte le ipotesi in campo mi fanno vomitare. Responsabili, governo delle larghe intese, ritorno di Renzi, voto. Fa tutto schifo. Molto semplicemente, trovandoci dentro una pandemia, reputo che l’ipotesi “responsabili” (pur facendomi vomitare) sia leggermente meno orrenda delle altre.

Ho la sensazione che, di fronte al fallimento delle trattative in atto, a molti tornerebbe la voglia di ricercare e riaccogliere Renzi. Non parlo di accogliere alcuni senatori “minori” di Italia Viva: parlo proprio di riprendersi Renzi, Boschi e i fedelissimi.

Ecco: riprendere Renzi sarebbe il disastro del disastro. Non c’è ipotesi peggiore e più vomitevole di questa. Riaccogliere Renzi sarebbe stupido, immorale e suicida.

Non trovate responsabili (accettabili)? Bene, anzi male: si vada a votare.

Punto.