Fassina: “Il ritorno di Italia Viva è teatrino della politica”

Così il deputato di Leu sulla sua pagina Facebook:

Il ritorno di Italia Viva è teatrino della politica. Una classe dirigente che, per tirare a campare, accogliesse la retromarcia di Italia Viva e si comportasse come se nulla fosse stato perderebbe credibilità e si consegnerebbe, soprattutto consegnerebbe

il governo dell’Italia, all’instabilità e al ricatto continuo, in particolare nel ‘semestre bianco’. È totalmente condivisibile l’analisi riproposta anche oggi da Goffredo Bettini. Italia Viva ha motivato il ritiro delle sue Ministre con la manifesta incapacità e la pericolosità democratica del Presidente Conte. È davvero imbarazzante ora la sua manifestata disponibilità a tornare insieme per timore delle elezioni.