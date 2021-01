De Petris: “Ora costruire velocemente nuova Italia”

«La fiducia del Senato con 156 voti è un buon risultato che permette al governo di proseguire nella sua opera. Ora è fondamentale procedere con la massima celerità per dare risposta alle esigenze del Paese, ricostruire l’Italia e costruire un asse politico aperto al dialogo con chi condivide la nostra ispirazione. Questo e’ il momento di porre le basi per la nuova Italia fondata sul green, sul un nuovo modello di sviluppo e sulla giustizia sociale», così commenta l’esito del voto a palazzo Madama la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

Poco prima intervenendo in aula ha detto

«Portare la crisi in Parlamento come ha scelto di fare il presidente Conte non era solo la strada più trasparente e istituzionalmente corretta ma anche il modo di più rapido di voltare pagina. Perché questo si aspetta un Paese che non meritava questa crisi. L’Europa è cambiata nel senso che noi chiedevamo da anni. Il Parlamento può dare una mano molto grande. Quella del Recovery, che questo governo ha portato a casa è un’occasione enorme. Non possiamo sprecarla. Non possiamo fare questo al Paese», ha proseguito la senatrice di LeU.

Nessun sconto

«Noi non abbiamo mai fatto sconti al governo. Abbiamo chiesto con forza modifiche alla bozza del Recovery. Abbiamo ottenuto dei risultati concreti. Non significa dire che tutto va bene. Molto, moltissimo è ancora da fare e molto è ancora da cambiare. Ma possiamo farlo insieme, possiamo dimostrare che c’è un progetto politico per ricostruire l’Italia con la transizione energetica, con un nuovo modello di sviluppo, con una vera giustizia sociale. Il compito di questa maggioranza e di questo governo, la missione a cui noi diamo la nostra fiducia, non è tornare al prima della pandemia. E’ costruire un nuovo futuro per l’Italia», conclude la presidente De Petris