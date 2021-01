Filippo Rossi: “Lavoriamo per una Buona Destra”

La Buona Destra non è in parlamento, la Buona Destra sta nascendo sul territorio e prenderà vita politica con il congresso a fine Covid.

L’obiettivo politico della buona destra è aggregare quanti più italiani possibili attorno a un progetto di destra Europea, sana, civile, non estremista.

Destra e futuro

Una destra che vuole costruire futuro con più investimenti e meno spesa. Con più strategia e meno tattica. Con più verità e meno propaganda. Una destra che, come le migliori destre europee, NON SI ALLEA con l’estremismo e, anzi, lo combatte. È un sfida storica. Una sfida di civiltà.