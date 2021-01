Andrea Scanzi: “Daje Claudia!”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“E’ una storia che risale all’epoca in cui i vertici del Sismi finirono nei guai per la storiaccia di Abu Omar. Nella richiesta di custodia cautelare per i due funzionari del Sismi Marco Mancini e Gustavo Pignero, ce ne erano molte che illustravano i metodi dei servizi segreti e del loro capo Nicolò Pollari per farsi informatori nella stampa. Il caso più famoso è quello dello spione-fabbricante di bufale Renato Farina, ex giornalista di Libero ora radiato dall’OdG e aspirante vittima del destino cinico e baro. Ma a fungere da informatori, oltre all’agente Betulla, sono stati, per un certo periodo, anche due giornalisti di Repubblica: ovvero, proprio Luca Fazzo e Claudia Fusani. Come si evince dalle intercettazioni, i due hanno intrattenuto rapporti con Mancini – e fin qui nulla di male – ma gli hanno anche inviato via fax una serie di articoli della coppia Bonini-D’Avanzo che raccontavano le magagne del Sismi”. Avete capito? Fusani scriveva su Repubblica, ma contemporaneamente informava il Sismi in merito agli articoli (negativi) che Repubblica scriveva sul Sismi. Bello, no?

“Non appena escono fuori i nomi, il Comitato di Redazione di Repubblica manda via mail a tutti un comunicato nel quale esprime solidarietà nei confronti degli spiati e, nelle ultime righe, anche qualche frase assolutamente di prammatica sui colleghi Fazzo e Fusani. Bonini e D’Avanzo si arrabbiano e da quel momento tra loro e il CdR comincia uno scambio di mail sempre più furiose e lunghe come papiri, a cui i colleghi assistono con faccia sempre più stupefatta. Nel frattempo, la proprietà e la direzione del giornale decidono di convocare gli incriminati, per ascoltare cosa hanno da dire e decidere le sanzioni da adottare nei loro confronti. La prima a presentarsi è la Fusani: ammette tutto e spiega che ha agito in questa maniera per preservarsi la fonte Mancini. Se non avesse fatto quel poco che i servizi le avevano chiesto, era convinta che non sarebbe più stata presa in considerazione, magari a vantaggio della concorrenza (il Corriere)”.

Capito? Fusani ammette sì di avere fatto la “spia”, ma la giustifica come scelta professionale e addirittura aziendalista. Genio.

A quel punto la straordinaria Fusani viene “relegata” al sito internet. Poi viene chiamata da Concita De Gregorio all’Unità. Poi si innamora politicamente del renzismo. Poi muore l’Unità. E poi muore pure il renzismo.

E a quel punto l’eccelsa Fusani approda gloriosamente al colosso giornalistico Tiscali, finendo col comparire sempre più marginalmente in tivu (magari su Rete4, dove è perfetta per far sembrare geniali Salvini e Meloni).

Così, ogni tanto, quando c’è una conferenza stampa dell’odiato Conte, alza tono e voce. Anche solo per sentirsi giornalisticamente viva.

Daje Claudia!