Silvestroni: “Senza Conte non ci sarebbe più una maggioranza”

Marco Silvestroni, deputato di FDI, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulle tensioni nella maggioranza

“Senza Conte non ci sarebbe più una maggioranza, solo Conte può mantenere insieme PD e M5S –ha affermato Silvestroni-. Credo sia impossibile realizzare un altro tipo di governo, come auspica anche Salvini. Noi di FDI diciamo che se questo governo dovesse cadere servirebbero le elezioni.

Conte ha un atteggiamento arrogante e strafottente, lo vediamo anche quando in aula parla l’opposizione. E’ uno tirato fuori dal cilindro ed è stato messo lì, dovrebbe essere meno arrogante. Per Conte ho una repulsione personale perché lui e i suoi accoliti ci stanno tenendo in questa situazione vergognosa”.

Fonte Radio Cusano Campus