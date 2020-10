Fornaro: “No a chiusura Rai Sport e Rai Storia, fate servizio pubblico”

Secondo alcune indiscrezioni circolate in questi giorni l’Amministratore delegato della Rai Salini starebbe pensando alla chiusura del canale sportivo e all’accorpamento dei canali culturali. Se queste ipotesi venissero confermate LeU è per il no alla chiusura di Rai Sport e all’accorpamento dei canali Rai Storia e Rai Cultura. Non si possono fare queste scelte solo per ragioni di carattere economico finanziario. Va valutato l’impatto sull’offerta del servizio pubblico. L’Ad Salini e il presidente Foa spieghino in Commissione parlamentare di Vigilanza queste scelte.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro, componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

Non è pensabile che con i soldi del canone si taglino cultura, sport e informazione culturale, prosegue Fornaro. Il canale Rai Spot permette agli appassionati degli sport minori di seguire le competizioni in sport che difficilmente si vedono sulle reti generaliste se non legati a grandi eventi sportivi. Mentre il canale Rai Storia e quello Cultura vanno potenziati, migliorati e non chiusi anche perché sono canali di vero servizio pubblico. La Rai deve continuare a svolgere il suo fondamentale ruolo di servizio pubblico e continuare ad offrire ampi contenuti e non inseguire la tv commerciale o a pagamento, conclude Fornaro.

Articolo 1 CS