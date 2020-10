Scanzi: “Il problema qui non è (solo) Maroni, ma (soprattutto) chi lo voterà”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Maroni è in attesa della sentenza di Cassazione del processo sulle presunte pressioni operate per favorire una sua ex collaboratrice ai tempi in cui guidava il Pirellone. In appello è stato condannato a un anno per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

Ieri è stato rinviato a giudizio per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

Certo, c’è la presunzione d’innocenza. Ci mancherebbe altro! Ma è moralmente opportuna questa candidatura? Soprattutto: finché tanti (troppi) italiani reputeranno normale un simile comportamento, dove diavolo crediamo di andare?

Dire che il problema sono i politici è troppo autoassolutorio. Il problema, quasi sempre, sono gli italiani. O molti di essi.