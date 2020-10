Municipio X, Aguzzetti: “Aprire subito la scuola di Via Amato ad Acilia”

“Questa mattina con le famiglie di Acilia abbiamo chiesto in Municipio di velocizzare la situazione riguardo la scuola di Via Orazio Amato – dichiara Alessandro Aguzzetti Presidente del Cdq Difendiamo Acilia- struttura che ricordiamo necessita di pochi lavori finali ma che la macchina burocratica ha bloccato.

Scuola bersaglio dei vandali

È impensabile che centinaia di famiglie del quartiere ogni giorno siano costrette a spostarsi per portare i propri figli a scuola quando abbiamo una scuola sul territorio che con il tempo sta diventando bersaglio dei vandali. Questa amministrazione deve prendere in carico le nostre richieste e agire in maniera definitiva. La protesta di oggi sarà la prima di una lunga serie che termineranno solo quando la scuola non sarà finalmente aperta.

Noi saremo come sempre a difesa delle famiglie del nostro quartiere”