Volontà Romana, Aguzzetti: “M5S tace sulle foibe”

“Anche quest’anno dal X Municipio nessuna commemorazione ufficiale nella giornata del ricordo per le vittime delle Foibe. Trovo indegno tale comportamento dell’amministrazione del M5S che già lo scorso anno non aveva ricordato questa giornata.

Sono sempre i primi quando si deve parlare di cose inutili ma tacciono quando si deve onorare il ricordo di migliaia di Italiani uccisi dai partigiani di Tito. Forse non fa comodo loro parlarne oppure continuano ad andare a comando di Anpi ed estrema sinistra. Il 10 febbraio sarò con i cittadini al Villaggio San Giorgio di Acilia alle ore 18 in Piazza Segantini per onorare i martiri delle Foibe. A questi negazionisti perché di questo si tratta ricordo che la verità non può ne oggi e ne mai essere nascosta”

Lo dichiara in una nota Alessandro Aguzzetti portavoce di Volontà Romana nel X Municipio.