X Municipio, Aguzzetti (Volontà Romana): “Sgombero accampamento rom di Acilia nostra vittoria”

“Dopo 3 anni di battaglie, oggi posso annunciare finalmente che l’insediamento rom di Via Morelli ad Acilia nel X Municipio è stato sgomberato ed è iniziata la bonifica”

Ad annunciarlo con una nota è Alessandro Aguzzetti portavoce di Volontà Romana nel X Municipio, da anni in prima linea contro l’insediamento rom nel quartiere San Giorgio di Acilia.

Violenze e una discarica abusiva

“Dopo anni in cui gli occupanti avevano creato problemi ai residenti con violenze e una discarica abusiva, che si era venuta a creare lungo l’area, che costeggiava l’insediamento finalmente questa storia ha avuto la parola fine. Abbiamo fatto raccolte firme, manifestato con i residenti e portato documenti nel consiglio del X Municipio e avevo promesso che avrei portato a termine questa battaglia e oggi finalmente posso annunciare quella che è un grande vittoria.

Ora continuerò a monitorare la situazione affinché non venga abbandonato il terreno e in futuro ripetersi situazioni di questo tipo.”